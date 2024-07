TacticAI de Google DeepMind: el futuro del fútbol al alcance de la IA

Además de contar con analistas y expertos, los equipos de fútbol también se valen de avanzadas herramientas tecnológicas para optimizar el rendimiento de sus jugadores.

Gracias a este contexto es que nació TacticAI, un innovador sistema de Inteligencia Artificial (IA) diseñado por Google DeepMind para predecir con precisión las jugadas de táctica fija, especialmente los tiros de esquina.

El equipo detrás de TacticAI, trabajó junto con expertos del Liverpool FC, de la primera división inglesa, para recopilar datos y definir, por ejemplo, qué jugador tiene más posibilidades de recibir el balón, si otras tácticas de balón parado funcionaron en el pasado o cómo deberían posicionarse los defensas para disminuir las probabilidades de un tiro.

We're announcing TacticAI: an AI assistant capable of offering insights to football experts on corner kicks. ⚽



Developed with @LFC, it can help teams sample alternative player setups to evaluate possible outcomes, and achieves state-of-the-art results. 🧵… pic.twitter.com/8oVYtamGGe