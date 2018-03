Alexa asusta a usuarios con risa terrorífica

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la madrugada o a cualquier hora del día sin que se le diera la indicación de voz, el dispositivo de Amazon, Alexa, comenzaba a reír, lo que despertó el miedo y sorpresa entre los usuarios, que no duraron en compartir el momento en redes sociales.

De acuerdo con Milenio, luego de que muchos usuarios reportaran que sus dispositivos Amazon que incluyen a la asistente virtual, Alexa, rieran espontáneamente —ocasionando muchos sustos—, la empresa compartió al sitio The Verge que están trabajando en una solución para corregir la falla.

También te puede interesar: ¿Cuándo llega el Samsung Galaxy S9 a México?

De acuerdo con Amazon, el problema se debe a que el comando de voz Alexa, laugh (Alexa, ríe) no era tan claro por lo que la bocina podía reír en el momento que quisiera. Por eso, el nuevo comando para que la asistente ría deberá ser Alexa, can you laugh? (Alexa, ¿puedes reír?).

El 22 de febrero, el usuario de Twitter @CaptHandlebar fue de los primeros en reportar el problema, y desde eso muchas personas más han notado la falla.

So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp