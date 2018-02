Tips para que te dure más la batería de tu celular

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchas veces nos hemos encontrado en la situación extrema donde la batería de nuestro smathphone está a punto de agotarse, pero necesitamos del aparato para realizar alguna tarea o una llamada de urgencia; y lo peor de todo es que no nos encontramos cerca de un enchufe para poder recargar la batería por unos minutos.

Es en esos momentos cuando nos acordamos de las aplicaciones que dejamos abiertas y que gastan energía, o que tenemos configurada la pantalla del celular para durar mucho tiempo encendida, situaciones que a largo plazo acortan la vida de tu teléfono.

De acuerdo con el portal El Mañana, estos son algunos trucos muy sencillos para que la batería te dure más, que te evitarán buscar enchufes en la calle.

1. Cerrar las aplicaciones. Aunque no las estés utilizando, si las has dejado abiertas seguirán consumiendo batería. Entre más aplicaciones tengas abiertas, más batería vas a gastar. Y cuidado con aquellas apps que tienen anuncios, éstas gastan más de 30% de tu batería, según estudios.

2. Regular manualmente la luz de la pantalla. Las pantallas de los celulares son las que más energía consumen, aunque no sea necesario. El consejo sería regular manualmente el brillo de la pantalla pues, cuando éste se encuentra en automático, el sensor puede aumentar el brillo al detectar que sales a la calle, o si hay una fuente de luz.

3. Disminuir el tiempo que tarda la pantalla en entrar en reposo. Según algunos estudios, revisamos el celular unas 150 veces al día. Si pensamos que, cada una de estas veces la pantalla se queda iluminada antes de ponerse en reposo, la batería se gasta sin piedad.

A partir de los ajustes es posible configurar el tiempo de apagado de la pantalla, lo que evitará un gasto innecesario de la pila.

4. Evitar el modo de vibración. Cuando el celular está en modo de vibración gasta más energía que cuando está en modo normal o silencioso. Procura no dejarlo en vibración todo el día.

5. Reducir el número de notificaciones. No siempre es necesario tener notificaciones activadas de todas las apps. Algunas son comerciales o de actualización, que prenden el celular cada vez que las recibes.

6. Utiliza aplicaciones de ahorro. Existen algunas aplicaciones que te ayudan a economizar tu batería; por ejemplo: Greenify, que pone a hibernar las apps que consumen más; Juice Defender, para desactivar conexiones innecesarias; y Battery Defender, que programa momentos de reposo para el celular.

7. Mantenimiento y cuidados. Además de aplicar todos estos conocimientos, debes cuidar tu batería. No la expongas a temperaturas muy altas, o bajas. No cargues el celular con la funda. No dejar el celular cargando toda la noche. No trates de prenderlo si se quedó sin batería.

Realizando estas acciones no sólo te beneficias a ti. Cuando tu batería se deteriora menos, también evitas las consecuencias sociales y ambientales de su producción.