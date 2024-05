Tecnología ultra fina y veloz: así es el nuevo iPad Pro de Apple

Tecnología ultra fina y de gran velocidad ha llegado a causar sensación con el nuevo iPad Pro de Apple.

A través de sus redes sociales oficiales, Apple presentó su nuevo dispositivo el cual cuenta con un chip M4, que tiene un mayor nivel de procesamiento y una pantalla OLED Ultra Retina XDR.

Lo mejor de todo y aquello que logró captar desde un inicio los ojos de los fanáticos de la empresa, es el diseño ultra delgado. Los iPad Pro fueron presentados en modelos de 11 y 13 pulgadas.

De acuerdo con Apple en X (antes Twitter), los dispositivos adoptarán un sistema de dos láminas de OLED para dar mayor brillo a las pantallas.

Apple introduces the new iPad Pro #AppleEvent pic.twitter.com/JJR1jk1WQT — Apple Hub (@theapplehub) May 7, 2024

Chip M4: Apple da la bienvenida a la siguiente generación de cómputo

La nueva familia de tabletas iPad Pro son las más poderosas en la industria al momento, porque Apple empleará el chip M4, el procesador desarrollado por la propia compañía y con el que da la bienvenida la siguiente generación de cómputo.

El chip dará mayor eficiencia energética y mayor poder de procesamiento.

Al presentar el evento, Tim Cook, CEO de Apple, afirmó que era el día más grande para iPad y que espera ver lo que los usuarios harán con los dispositivos.

The new M4 chip is incredibly powerful #AppleEvent pic.twitter.com/fxTBON2B7m — Apple Hub (@theapplehub) May 7, 2024

¿Cuánto cuesta un iPad Pro en México?

En México, el iPad Pro de 11 pulgadas se venderá desde 21 mil 999 pesos y el de 13 pulgadas 28 mil 999.

Crece el iPad Air de tamaño

Apple presentó también una versión más grande de su iPad Air, con el objetivo de revitalizar una línea de tabletas que no se actualiza desde 2022.

La nueva versión grande tiene una pantalla de 13 pulgadas, mientras que la variante más pequeña tiene una pantalla de 11 pulgadas.

Apple dijo que tomó la decisión después de descubrir que aproximadamente la mitad de los compradores de iPad Pro eligieron la versión más grande de ese modelo.

El nuevo iPad Air también mueve la cámara hacia el lado horizontal, respondiendo a una petición frecuente de los usuarios.

Además, tiene un procesador M2, chip con el que puede sostener tareas de alto rendimiento.

El precio del iPad Air de 11 pulgadas es de 12 mil 999 pesos y el de 13 pulgadas desde 17 mil 499. También se presentó el Apple Pencil Pro.

This is the new iPad Air #AppleEvent pic.twitter.com/UgZMXNuCB0 — Apple Hub (@theapplehub) May 7, 2024

The new iPad Air starts at $599 and can be configured with up to 1TB storage #AppleEvent pic.twitter.com/0b5ZWOBTwa — Apple Hub (@theapplehub) May 7, 2024

This is the new Apple Pencil Pro #AppleEvent pic.twitter.com/5PpEi8P0Qn — Apple Hub (@theapplehub) May 7, 2024

Con información de Reforma y redes sociales