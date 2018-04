Pokemón Go logra sacarte del sillón y ponerte en movimiento

Agencia

PERÚ.- Pokémon Go es un videojuego que fue lanzado en 2016 en todo el mundo. La mecánica del título es caminar para encontrar criaturas y estaciones en donde se pueden obtener accesorios. A pocos meses de su estreno fue un total fenómeno. Todas las calles y plazas del mundo estaban abarrotadas de entrenadores buscando pokémones.

Diversos investigadores analizaron el impacto del videojuego creado por Niantic Labs, obteniendo resultados positivos. Algunas personas afirmaron que Pokémon Go les ayudaba a calmar la ansiedad, incluso a llevar un estilo de vida más sano, animándoles a hacer ejercicios con las largas caminatas.

Uno de estos estudios lo hizo Lukas Dominik Kaczmarek, del Instituto de Psicología de la Adam Mickiewicz University (Poznán, Polonia). En él se afirmaba que las personas que jugaban Pokémon Go realizaban más ejercicio y estaban más tiempo en la calle, pero esta tendencia no necesariamente se mantendría. Otra investigación hecho por Alessandro Gabbiadini, de la University of Milano-Bicocca (Milán, Italia), sostuvo que este efecto es completamente pasajero.

De acuerdo a los autores del estudio, los jugadores de Pokémon Go son más activos, pero esta tendencia se lleva a que se necesita realizar actividad física (caminar) para subir de nivel en el juego, pero esto no se extiende a las actividades físicas en general.

Esto significa que Pokémon Go no promueve hacer ejercicio porque esta es la propia mecánica del juego, pero no nos anima a seguir haciéndolo después de jugar. De esta forma se entiende que jugar esta app, no te hará comer más sano ni asistir al gimnasio.

Sin embargo, los investigadores reconocen que los juegos de realidad aumentada como Pokémon Go pueden ser una estrategia útil para promover el ejercicio físico, en medida que el jugador le den buen tiempo de uso a la app.