YouTube modifica la manera de ver videos en tu celular

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuántas veces no pusiste videos en la plataforma YouTube desde tu celular y confundiste el video en reproducción minimizado en la parte inferior de la pantalla, con la búsqueda que realizabas en ese momento ¡muchas, de seguro! Por eso la empresa realizó algunas modificaciones.

De acuerdo con el portal Xataca, la aplicación oficial de YouTube para Android cambia la forma de "minimizar" el reproductor para seguir usando la aplicación mientras continuamos vídeo el vídeo.

Desde hace unos años, al usar la aplicación en vertical y al deslizar el vídeo hacia abajo, el reproductor se convertía en una pequeña ventana flotante que se quedaba fija en la parte inferior izquierda. Eso ya no es así.

Ahora al deslizar el vídeo había abajo vemos como el vídeo pasa a mostrarse en una nueva barra inferior, con un nuevo minireproductor que muestra al lado izquierdo el vídeo, en la parte central el título y nombre del canal, y en la parte derecha los controles para pausar y cerrar.

En la anterior ventana flotante no había controles, no había forma de pausar un vídeo, cosa que sí sucede con el nuevo diseño del minireproductor. Además, ahora para cerrarlo no hay que deslizarlo hacia los lados, hay que deslizarlo hacia abajo o bien pulsar en el botón X.

La transición del cambio del reproductor completa a la barra del minireproductor es muy fluida y sigue la velocidad de nuestro dedo. Para ver el vídeo otra vez en su tamaño normal sólo habrá que deslizarlo hacia arriba.

Esta modificación se debe a que el anterior diseño de ventana flotante de YouTube podía confundir a los usuarios y hacerlos creer que el vídeo se estaba reproduciendo en el modo PiP de Android Oreo, cuando era el PiP interno de la aplicación. Ahora con el nuevo diseño no habrá más confusiones.