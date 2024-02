Tesla pide revisión de autos vendidos en EU por fallo de luces

La automotriz de Elon Musk, Tesla, pidió que todos sus autos eléctricos vendidos por todo Estados Unidos pasen por una minuciosa revisión, debido a un fallo que presentan las luces de advertencia.

The Wall Street Journal destacó en la red social X (antes Twitter) que se trata de la mayor revisión y el último de una larga serie de percances para la gran empresa de automóviles.

El diario estadounidense dijo que la revisión afecta a hasta 2.19 millones de vehículos vendidos entre 2012 y 2024.

Breaking: Tesla is recalling more than two million electric vehicles in the U.S. over problems with warning lights, in the latest setback for the automaker https://t.co/Ghltm2pmKt https://t.co/Ghltm2pmKt