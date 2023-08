"The Walking Dead: Destinies”; juego donde podrás cambiar la serie

Flux Games y GameMill Entertainment informó sobre el lanzamiento de “The Walking Dead: Destinies” un videojuego que ha generado grandes expectativas luego de que se diera a conocer que le dará a los jugadores la posibilidad de modificar varios eventos del programa de televisión.

Se trata de un juego de acción y aventuras en tercera persona que permitirá a los usuarios tomar decisiones que alteren el rumbo de eventos importantes que van desde la primera hasta la cuarta temporada del show situándonos en escenarios emblemáticos donde estuvieron los supervivientes.

De modo que se exploren historias alternativas tipo “What If?” (¿Qué hubiera pasado sí?) Ofreciendo nuevas experiencias para los fanáticos.

Hasta el momento se conoce que entre los personajes jugables está por supuesto el líder Rick Grames, pero también Shane , Michonne, Carol y Daryl que son de los favoritos de los fanáticos, además prometieron que cada uno tendrá habilidades especiales.

El juego de supervivencia que buscara convertirse en uno de los títulos favoritos tendrá especial énfasis en conseguir recursos que podrían ir desde armamento, equipo médico y comida.

The Walking Dead fue un fenómeno en la televisión el drama de horror postapocalíptico de la cadena estadounidense AMC se inspiró en los comics homónimos de Robert Kirkman, la serie principal duró 11 temporadas con 117 episodios.

Generó spin offs como “Fear” “Tales” y “World Beyond”.

Además de otros proyectos derivados como Dead City protagonizado por Maggie Greene y Negan Smith, además en desarrollo están uno Daryl Dixon y otro centrado en Rick y Michonne.

The Walking Dead: Destinies aún no cuenta con una fecha tentativa de lanzamiento aunque rumores indican que el plan es que llegue a finales de este 2023, saldrá para distintas consolas de X Box y PlayStation, el Nintendo Switch y PC, habrá que esperar por nuevos anuncios.

First look at ‘THE WALKING DEAD: DESTINIES’.



The game goes through the events of seasons 1-4 of ‘THE WALKING DEAD’ gives players the choice to rewrite the story and experience ‘What If?’ scenarios. pic.twitter.com/jTb2UmCwuO