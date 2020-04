¿Tiembla TikTok? YouTube le hará competencia con nueva función

CANCÚN.- A lo largo de esta década la tendencia ha cambiado, las aplicaciones de entretenimiento como YouTube han obtenido competencia seria, tal es el caso de TikTok, que desde su lanzamiento en 2016 no ha hecho nada más que crecer, para esto Google ya planea una manera de contraatacar, afortunadamente no se trata de una aplicación por separado, si no, de una nueva función integrada a YouTube.

Shorts y su difícil tarea de convencer a los usuarios

En Google no es extraño ver a la empresa intentar copiar funciones que muchas veces no funcionan, Google lleva años tratando de rivalizar sin éxito con WhatsApp, y en el caso concreto de YouTube hace no mucho tiempo lanzaron sus propias Stories en el servicio, las cuales tampoco tienen el mismo éxito que en Instagram, pero que al menos parecen tener más éxito que otras funciones en YouTube.

En el caso de Shorts, YouTube permitirá a los usuarios subir estos videos cortos a un feed dentro de la app (que no se ha mencionado exactamente si será una nueva pestaña, o si aparecerán entre la navegación de la página principal y canales de los creadores) donde se podrán usar todas las canciones con licencia que se incluyen en YouTube Music, por lo que hablamos de un catálogo robusto que sin duda podría atraer a los creadores a subir sus videos cortos.

Aunque tampoco se ha aclarado cuándo llegará esta función a la plataforma, es probable que sea muy pronto, pues basta con mirar las cifras de TikTok para saber que el servicio está creciendo como la espuma, y es que según el último reporte del sitio web de análisis de aplicaciones, App Annie, TikTok ha tenido cerca de 842 millones de descargas en la Play Store y App Store en los últimos 12 meses.