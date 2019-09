¿Tienes Gold? Estos son los juegos gratis para Xbox en septiembre

Agencia

MÉXICO.- Si eres usuario de Xbox, debes conocer bien las ventajas de tener membresía Xbox Live Gold, pues además de tener acceso al multijugador online y a descuentos exclusivos, también hay juegos gratuitos que llegan por temporada.

En ese sentido, septiembre de 2019 está aquí y con él llegó un nuevo bloque de juegos que podrás disfrutar sin la preocupación de gastar un solo centavo (salvo la cuota de Gold).

1. Hitman: The Complete First Season

El impecablemente vestido y calvo matón fue objeto de un relanzamiento en 2016, luego de que Hitman: Absolution, lanzado en 2012, tuviera un tibia recepción, en razón de su estructura lineal y contraria a la costumbre de la franquicia.

Ese relanzamiento, llamado simplemente Hitman, presumió otra vez una estructura abierta y llegó en un modelo episódico, cuya primera temporada completa es la que puedes descargar gratis del 1° al 30 de septiembre en Xbox One.

2. We Were Here