TikTok: ‘No hay evidencia que reto del clonazepam se difundió en la app'

A través de una conferencia de prensa virtual, encabezada por representantes de la red social TikTok; se descartó que el ‘reto del clonazepam’ se difundió y fue originado por la red social, por lo tanto, se deslindó del reto ‘el que se duerma a lo último gana’.

El colectivo Tejiendo Redes Infancia, Edgar Rodríguez, director de Asuntos Públicos de TikTok Latinoamérica, indicó que en internet se encuentran muchos retos, pero si bien algunos son inofensivos, otros pueden llegar a causar afectaciones.

Por lo tanto, TikTok y Tejiendo Redes Infancia, señalaron que el supuesto "reto del clonazepam", que ha resaltado en las noticias por causar la hospitalización de menores de edad por intoxicación, no se originó ni es tendencia dentro de la plataforma e invitaron a los usuarios a utilizar las herramientas de seguridad para cuidarse en línea.

"No hay evidencia de que el 'reto clonazepam' se haya originado o difundido a través de TikTok", afirmó Rodríguez.

TikTok, ha indicado que la seguridad de su comunidad es su prioridad y se tomaman muy en serio cualquier denuncia sobre un reto peligroso.

Asimismo, el directivo aseveró que tampoco se ha encontrado video alguno de adolescentes realizando o fomentando el reto de clonazepam y que TikTok sigue trabajando de la mano con autoridades y organizaciones no gubernamentales para mantener la plataforma segura para los jóvenes.

Edgar Rodríguez, Director de Asuntos Públicos de TikTok Latinoamérica, reitera en un evento público en línea que el Reto Clonazepam *no existe* en la plataforma (como reporteamos a principios de febrero aquí 👇 https://t.co/oczdjPtqVy ) pic.twitter.com/prObY6gNaT

Ante los señalamientos de los retos que ponen en riesgo la salud de usuarios, piden limitar tiempo de conexión a menores en la red social de TikTok, informando que en las próximas semanas limitará el tiempo de conexión a todas las cuentas de usuarios menores de 18 años.

Esto fue anunciado en la conferencia de prensa, en la que se resaltó el compromiso y responsabilidad social con la seguridad de los jóvenes y adolescentes en medio de señalamientos por retos virales perjudiciales para ellos.

En este tenor, voceros de la red social anunciaron nuevas herramientas de seguridad para los usuarios menores de edad como filtros de contenidos y límite de conexión.

Edgar Rodríguez, director de Asuntos Públicos de TikTok Latinoamérica, indicó que la plataforma actualmente cuenta con herramientas, funciones y recursos de seguridad que los padres pueden encontrar en la sección de Centro de Seguridad. Invitó a conocerlos y a activarlos.

Asimismo, resaltó que afrontar los retos peligrosos es una responsabilidad en conjunto, llamó a verificar las fuentes antes de difundir la información e invitó a padres de familia a construir la ciudadanía digital, acompañando a adolescentes y jóvenes sin vulnerar sus derechos, tal como lo señala la Observación General Núm. 25 del Comité de los Derechos del Niño en relación con el entorno digital.

Dice @TikTokLatAM que, tras realizar una investigación, el reto viral #Clonazepam, no se difundió u originó en dicha plataforma. Ese rumor se extendió a través de los medios de información. "No inició en Tiktok y no está en tiktok", indicaron. pic.twitter.com/mWFKG1SgXb