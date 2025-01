TikTok volverá a Estados Unidos, gracias a garantías de Donald Trump.

TikTok anunció este domingo que se encuentra en proceso de restablecer su servicio en Estados Unidos, luego de que el presidente electo, Donald Trump, ofreciera garantías a los proveedores de la plataforma sobre la continuidad de sus operaciones.

La red social aseguró que trabajará con la nueva administración para encontrar una solución a largo plazo que le permita seguir operando en el país.

señaló la empresa en un comunicado.

STATEMENT FROM TIKTOK:



In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…