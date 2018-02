¡Atención! Las mujeres tendrán 'el control' de Tinder

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tinder ha comunicado que tiene entre manos una nueva característica para su aplicación, que creará una mejor experiencia para las mujeres en la plataforma de citas. Al igual que Bumble, Tinder pronto dejará que las mujeres decidan si quieren evitar que los hombres envíen el primer mensaje, informa MarketWatch.

“A menudo, las mujeres realmente no quieren la presión de iniciar la conversación, pero si lo quieren, es genial”, dijo la directora ejecutiva de Match Group, Mandy Ginsberg.

Match Group es propietario de Tinder, junto con otros servicios de citas como OkCupid y Match.com. Precisamente, OkCupid, cambió a este sistema en el curso del año pasado, informa el portal de noticias Vanguardia.

Hasta ahora cualquier usuario -tanto hombres como mujeres- puede iniciar una conversación. En la futura actualización, de la que Tinder no ha comunicado la fecha, permitirá a las mujeres usuarias recibir mensajes sólo de los hombres que ellas elijan. “Darle a la gente la opción versus decirle a la gente cómo involucrarse es la gran diferencia”, ha comentado Ginsberg, realzando el potencial del cambio.

La configuración de mujeres que hablan primero es la piedra angular de la aplicación de citas de Bumble, que también tiene otras características destinadas a dar a las mujeres más control sobre la experiencia de citas en línea. Bumble fue lanzado por la cofundadora de Tinder, Whitney Wolfe Herd, quien abandonó la compañía y pactó un pago de un millón de dólares para olvidarse de una demanda que había presentado por acoso y discriminación sexual.

