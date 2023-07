Tranquilo no eres tú, WhatsApp se ha caído

La tarde de este miércoles 19, diversos usuarios reportan problemas en la plataforma de WhatsApp, por lo que no pueden ver los mensajes que les llegan.

Aunado a que las personas no pueden ver sus mensajes más recientes, si intentas mandar un mensaje, a pesar de que tengas internet, no aparecerá la ‘palomita’ de enviado y se quedará como 'cargando'.

Esta grave situación está presentando varios problemas para aquellos negocios y empresas que utilizan esta aplicación con regularidad, ya que es una herramienta vital en sus trabajos.

Incluso, la caída de WhatsApp afecta a los estudiantes de los distintos niveles académicos.

Los usuarios en redes sociales no esperaron el momento para sacar sus mejores memes para representar la situación en la que se encuentran todos.

La mayoría de las personas se manifestó para preguntar si no son los únicos con el mismo problema y le vieron el lado gracioso al asunto.

Hasta el momento, no se sabe a qué se debe este problema, el cual dejó incomunicados a un sin fin de personas al menos en México.

Se espera que una vez solucionado este asunto, el titular de la empresa encargada de la aplicación, salga a decir a qué se debió todo.

Tras el reciente problema la cuenta de de WhatsApp en Twitter, sacó un comunicado diciendo que están trabajando para solucionar los problemas y que en el transcurso del día darán más información.

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible.