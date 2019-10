Trump critica a Apple por deshacerse del botón de 'Home'

Agencia

MÉXICO.- Este 25 de octubre, el presidente estadounidense, Donald Trump, se dirigió en un nuevo tuit al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y criticó la decisión de la empresa de renunciar al botón 'Home' en los iPhones, para sustituirlo por deslizamientos de los dedos o comandos de voz.

"A Tim: El botón en iPhone era mucho mejor que el 'swipe' [deslizamiento de los dedos]", escribió.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!