Twitter prohíbe compartir imágenes y videos privados de otros sin su permiso

Twitter amplió recientemente su política de información privada para incluir medios, prohibiendo a los usuarios compartir fotos o videos de un individuo privado sin su permiso. La compañía señala que tuitear tales imágenes puede violar la privacidad de una persona y potencialmente causarle daño.

El equipo de Seguridad de Twitter escribió en una publicación de su blog oficial que, aunque cualquier persona puede verse afectada por el intercambio de medios privados, "puede tener un efecto desproporcionado en las mujeres, activistas, disidentes y miembros de comunidades minoritarias".

Sharing images is an important part of folks' experience on Twitter. People should have a choice in determining whether or not a photo is shared publicly. To that end we are expanding the scope of our Private Information Policy. 🧵