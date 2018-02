Uber humano: otra persona que se renta para ser "tu cuerpo"

Agencia

MÉXICO.- Si no quieres ir la junta del lunes, como cada inicio de semana, tal vez esto te interesa. Una empresa desarrolló un nuevo dispositivo que te hace estar en un lugar, sin la necesidad de que estés ahí físicamente. ¿Cómo lo hace? Fácil, con una pantalla y otra persona que se renta para ser "tu cuerpo".

También conocido como el "Uber Humano", el Chamaleon Mask (máscara de camaleón) coloca una pantalla en la cabeza de otra persona para mostrar tu rostro.

Este peculiar híbrido de robot y ser humano fue desarrollado por el investigador japonés, Jun Rekimoto, mismo que presentó en un evento de tecnología del Instituto de Tecnológico de Massachusetts.

“Human Uber,” developed in Japan, provides a way to attend events remotely using another person’s body. “It’s surprisingly natural” says its inventor, Jin Rekimoto of Sony #emtechasia pic.twitter.com/WZHPVcZ6M0