United Airlines ofrecerá internet gratuito de Starlink en sus vuelos

United Airlines ha anunciado un acuerdo con SpaceX, la empresa de Elon Musk, para implementar el servicio de internet satelital Starlink en su flota de aviones.

La aerolínea planea iniciar pruebas a principios del próximo año y ofrecer el servicio en vuelos seleccionados para finales de 2025. Este acuerdo permitirá a los pasajeros disfrutar de internet gratuito, con la posibilidad de conectarse desde múltiples dispositivos durante el vuelo.

