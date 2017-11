WhatsApp planea una versión para el iPad

Agencia

Ciudad de México.- WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares entre los usuarios.

De acuerdo con un estudio de la Asociación de Internet.MX, las redes favoritas de los usuarios de Internet en México son Facebook y WhatsApp, con 95% y 93% de preferencia, respectivamente, informa Dinero en Imagen.

Gran parte de su éxito se debe a su simplicidad y la posibilidad de utilizarla tanto en teléfonos inteligentes iOS y Android, como en su versión para computadora, WhatsApp Web.

Sin embargo, aún no existe una versión de esta app que pueda utilizarse en iPad o tabletas Android (aunque para estas últimas existen diversas alternativas), pero esto podría cambiar muy pronto.

Great news for all WhatsApp users having an iPad device.

Our rumor about a WhatsApp for iPad app was real (real like our other rumors as WhatsApp Business and the Facebook infrastructure) 😉