VIDEO: Mira cómo Facebook accede a tu cámara sin tu permiso

MÉXICO.- Las compañías gigantes de tecnología han estado en la mira de la polémica por, supuestamente, espiar a los usuarios a través de sus dispositivos móviles. Ahora, las acusaciones señalan a Facebook por acceder a la cámara de los miembros de la plataforma sin su consentimiento.

Los usuarios han estado cuestionando si Facebook graba todo lo que hacen sin permiso desde que la red social se actualizó en la versión de iOS hace unos cuantos días. Todo parece indicar que hay un error al utilizar Facebook, ya que se muestra la interfaz de la cámara cuando no está en uso.

Los usuarios están confundidos sobre este posible error, ya que, al visualizar contenidos en Facebook, queda al descubierto la pantalla de la cámara, así que no se sabe si la función está en uso o no.

Un usuario en Twitter llamado Joshua Maddux, publicó en la red social un video en el que es posible ver el comportamiento aparentemente anormal de Facebook.

«Encontré un problema de seguridad y privacidad en Facebook. Cuando la app se abre, automáticamente se abre la cámara. Encontré un bug en la app que deja ver la cámara abierta atrás de tu feed«, señala el usuario.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl