WhatsApp: Ahora podrás crear stickers dentro de la App

WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería más usada en el mundo, es por eso que seguidamente se renueva y actualiza sus funciones. Trata de brindar la mejor actualización y funciones.

Sabemos que la llegada de los Stickers en WhatsApp se volvió una de las herramientas de interacción de mayor demanda, pero hasta el momento tenemos que usar apps externas, las cuales ocupan memoria en nuestro teléfono y hacen más fastidioso la realización de los stickers.

Afortunadamente esto puede cambiar gracias al medio especializado WABetaInfo. De acuerdo con la información, WhatsApp habilitará una función que permita a los usuarios crear stickers dentro de la aplicación.

WABetaInfo afirma que esta nueva función será muy fácil de usar. Será como enviar una imagen y tendrás la opción de convertirla en sticker.

No se han brindado la información completa, ni la fecha del lanzamiento. Solo sabemos que seremos felices, de ya no descargar Apps pesadas y con muchos anuncios para obtener nuestros stickers favoritos.

You will be able to quickly convert images to stickers using WhatsApp Desktop in a future update!

WhatsApp is not working on the same feature for iOS and Android, but I will keep you posted! pic.twitter.com/NpDaEOfhkM