‘WhatsApp Enigma’: Call of Duty revela pistas del nuevo Modern Warfare III

Activision confirmó ayer el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare III para el próximo 10 de noviembre, de esta manera concluye el reboot lanzado en 2019 para dar paso a una nueva era ante la posible compra del estudio por parte de Microsoft.

En un video de apenas 42 segundos expuesto en sus redes sociales, Activision mostró un teaser donde se alcanza a percibir al protagonista de la historia, el capitán John Price, y el antagonista, Vladimir Makarov.

El anuncio fue acompañado con una activación para los fans en WhatsApp, ya que al inicio del video se aprecia un número telefónico codificado con el que se puede interactuar.

El teléfono descifrado es el +12029183022 y si se envía un WhatsApp, inicia una conversación automatizada en el que el chatbot da algunas pistas que se revelarán en los siguientes días.

El mensaje de WhatsApp incluye una imagen de un celular, muy similar al visto en la cinemática final de Modern Warfare II, donde un grupo de mercenarios se dispone a atentar contra los pasajeros de un avión en vuelo, luego de recibir la orden de Makarov.

Todays 'Message of the Day' is a Modern Warfare III teaser.



Scan the QR Code to go to WhatsApp where you can send a message to receive intel about the upcoming Call of Duty title. pic.twitter.com/2Sc5KEnzKI