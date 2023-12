WhatsApp introduce ‘Mensajes de Voz Confidenciales’ con visualización única

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería instantánea, ha lanzado una actualización que permite a los usuarios enviar mensajes de voz que se escuchan una sola vez.

Esta nueva función, diseñada para fomentar el intercambio de información confidencial, estará disponible en todo el mundo en los próximos días, según informó la aplicación en su blog oficial.

La compañía, que ya había introducido la visualización única para fotos y videos en 2021, busca reforzar la privacidad de los mensajes de sus usuarios.

say it once, play it once ☝️ now you can select “view once” when sending a voice note for an added layer of protection 🔓 pic.twitter.com/xVWcuBLfI4