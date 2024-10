WhatsApp lanza nueva actualización que refuerza la privacidad

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería propiedad de META, ha introducido una nueva actualización de privacidad que ha sorprendido a sus usuarios.

Esta vez, la plataforma ha decidido prohibir las capturas de pantalla de las fotos de perfil, una medida que busca mejorar la seguridad y privacidad de sus millones de usuarios en todo el mundo.

New WhatsApp UI rolling out for iOS and Android ‼️



Here is a before and after 👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/nmKwVES8c4