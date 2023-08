Nueva era en WhatsApp: App introduce mensajes de video instantáneos

WhatsApp suma dos funciones para amplificar su repertorio de servicios, se trata de una nueva forma de enviar videomensajes cortos y la posibilidad de compartir la pantalla, tal como sucede en Google Meet o Zoom.

Mensajes de video instantáneos, así es como WhatsApp nombró a la primera función, la cual se presenta como una evolución de los mensajes de voz, solo que aquí se aprovecha la cámara frontal y posterior del dispositivo.

add more to every moment with Video Messages now on WhatsApp 🏅 pic.twitter.com/xaXL9n33Nv