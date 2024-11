WhatsApp refuerza la privacidad con nueva función para bloquear mensajes

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería, ha tomado medidas significativas para mejorar la privacidad de sus usuarios con el lanzamiento de una nueva función llamada "Block unknown account messages" ("Bloquear mensajes de cuentas que no conoces").

Esta actualización busca reducir la cantidad de mensajes no deseados, spam y estafas que reciben los usuarios de parte de cuentas desconocidas.

WhatsApp is testing a new feature in its latest beta update that will let you block messages from unknown accounts, giving you more control over who can contact you. This will help reduce spam and unwanted messages and potentially improve your device's performance by decreasing… pic.twitter.com/t0AVu9FMxa