WhatsApp revoluciona sus videollamadas con nuevas funciones para 2025

WhatsApp ha incorporado tres innovadoras funciones en sus videollamadas para 2025, mejorando la experiencia de los usuarios.

Estas funciones permiten personalizar las llamadas y hacerlas más dinámicas y entretenidas, añadiendo filtros, fondos y nuevas opciones de participación.

Una de las novedades más destacadas es la incorporación de filtros y fondos para las videollamadas. Los usuarios ahora pueden aplicar efectos especiales a sus videollamadas, similar a los que ya existen en Instagram.

now you can add backgrounds and filters on video calls 🤳 set the vibe and show up in new ways, it’s your call pic.twitter.com/LNVWfaKCBy