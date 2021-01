WhatsApp aún es una app segura, si cambias esta configuración: experto

Cancún.- Tras el revuelo que ha causado el anuncio sobre la actualización de las políticas de WhatsApp y el manejo de la información de quienes usan esta app, muchas personas se han planteado abandonarla; pero para quienes parecen no tener opción y deben permanecer en ella, no todo está perdido.

El experto en seguridad cibernética Zak Doffman afirmó para la revista Forbes que el servicio aún es seguro, aunque se debe hacer algunos cambios. "WhatApp aún se puede usar […] Sin embargo, es necesario cambiar esta configuración fundamental para mantenerse a salvo", señaló el especialista.

Doffman advierte que lo primero que se debe evitar es el contenido malicioso que infecte tu teléfono con malware, esto se previene con el rechazo a enlaces y archivos adjuntos desconocidos.

También debe desactivar la opción de guardar automáticamente imágenes en el álbum de fotos o la galería del teléfono. Los archivos de imagen se pueden crear con amenazas integradas y constituyen una amenaza real.

Sin embargo, señala que el agujero más grande en la privacidad de WhatsApp son las copias de seguridad. Si bien los mensajes se cifran de extremo a extremo a medida que se envían y están protegidos por la seguridad del teléfono cuando se reciben o guardan, si se usa la opción para hacer una copia de seguridad del historial de chat en la nube de Apple o de Google, entonces esas copias de seguridad no están protegidas por el cifrado de extremo a extremo.

No hay afirmaciones serias de que su contenido sea analizado o extraído de la nube, pero Apple o Google pueden acceder a él, invalidando el propósito del cifrado de extremo a extremo de WhatsApp.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP