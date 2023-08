'X-59 QueSST': NASA presenta su nuevo avión supersónico

Esta semana, la NASA presentó su nueva e impresionante adquisición: el avión supersónico ‘X-59 QueSST’. Esta increíble y fina aeronave, fue construida por la compañía Lockheed Martin, especializada en la industria aeroespacial y militar.

Los científicos esperan que la nave de ‘Tecnología Silenciosa Supersónica’ o ‘Quiet SuperSonic Technology’ (QueSST por sus siglas en inglés), vuele a una altitud de 16 mil 800 metros y alcance una velocidad de mil 500 kilómetros por hora.

#Maddow #wagnertonight Science break. Watch NASA's sci-fi-looking X-59 'quiet' supersonic jet roll out of the hangar. The X-59 QuessT (Quiet SuperSonic Technology) is an experimental jet that aims to reduce the amount of sonic boom produced by aircraft breaking the sound barrier. pic.twitter.com/OrJNHS2nvw

Su alargada punta de 9.1 metros y sutiles alas, ayudarán a que el avión sea capaz de superar la velocidad del sonido. Su estilizada figura aporta gran sigilosidad.

En su reciente avistamiento, el X-59 destaca por su color menta con negro. Mientras que otra nave se diferencia por ser totalmente blanca.

En 2022, el X-59 todavía estaba en la fase de pruebas, donde utilizaron un túnel de viento para probar lo que era capaz de hacer.

La aeronave se encuentra en el Centro de Investigación de Glenn, en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. La NASA planea empezar con los primeros vuelos en los meses restantes de 2023.

NASA's X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST) research aircraft is designed to produce a "gentle thump" as opposed to a loud boom when it crosses the sound barrier, from the perspective of those on the ground



It's the testbed that will provide the data that lawmakers need to… pic.twitter.com/HLLtxByR9x