X prueba cuota de suscripción para usuarios nuevos

La red social X propiedad de Elon Musk comenzó a cobrar una nueva cuota de un dólar para nuevos usuarios en Filipinas y Nueva Zelanda.

Esto en una prueba creada con la intención de disminuir las cuentas falsas y mensajes basura que han crecido en la plataforma, anteriormente conocida como Twitter.

La empresa indicó el martes por la noche que había iniciado a probar el método de suscripción anual para cuentas nuevas y sin verificar.

El programa, apodado "Not a Bot" ("No es un bot"), no se aplicará a los usuarios existentes.

No estaba claro por qué sólo se había aplicado en Nueva Zelanda y Filipinas.

Ni se especificó por qué se había seleccionado a esas naciones

"Esta nueva prueba se desarrolló para reforzar nuestros esfuerzos ya exitosos por reducir el spam, la manipulación de nuestra plataforma y la actividad de los bots, teniendo en cuenta la accesibilidad de la plataforma con la pequeña cuantía de la cuota"

Tuiteó la cuenta de asistencia de X además de enfatizar "No es un impulsor de beneficios".

Desde que Musk compró Twitter hace un año ha hecho varias modificaciones que incluyeron renombrar la red social y recortar de manera drástica su personal.

Observadores independientes dicen que los cambios han permitido que la desinformación aumente.

Añadiendo que la problemática ha crecido significativamente tras el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas.

Elon Musk optó en principio a las cuentas Premium de pago para sanear las cuentas de la compañía.

Una de sus primeras decisiones fue reformar el sistema de verificación con marcas azules y lanzar un servicio que las concedía a cualquiera dispuesto a pagar 8 dólares al mes.

Un gran número de cuentas de impostores obligó a suspender de forma temporal el programa días después de su lanzamiento.

La plataforma X señaló que los nuevos usuarios que decidan no suscribirse, estarán limitados ya que solo podrán leer publicaciones, visualizar videos y seguir otras cuentas.

