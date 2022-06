Microsoft lanzará su aplicación Xbox TV a finales de este mes, lo que permitirá a los propietarios de televisores y monitores inteligentes Samsung 2022 jugar juegos de Xbox sin una consola de juegos.

Los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate podrán acceder a más de 100 juegos a través de los televisores inteligentes 2022 de Samsung, transmitiendo a través de la nube con el hardware personalizado de Xbox Series X.

Fortnite incluso está disponible para transmitir de forma gratuita si no eres suscriptor de Game Pass Ultimate.

La aplicación Xbox TV funcionará de manera muy similar a como lo hace Netflix en los televisores y estará disponible en el centro de juegos de Samsung el 30 de junio en 27 países. Simplemente inicie sesión en su cuenta de Microsoft en la aplicación y transmita juegos de Xbox como lo haría a través de Xbox Cloud Gaming en un navegador.

Stream Xbox games directly on your TV, no console required



Enjoy over 100 cloud games with the Xbox app on your Samsung 2022 Smart TV: https://t.co/t2L6mM4ks3 pic.twitter.com/7dpquXjZPy