SAN FRANCISCO, California.- De acuerdo con una reciente publicación de Twitter en su blog, ahora los tuiteros podrán enviarse mensajes directos (DM) entre sí aunque no se sigan entre sí, siempre y cuando habiliten la recepción de estos de parte de cualquier persona.

Asimismo, la persona que reciba el mensaje podrá responderlos sin importar si sigue al destinatario o no, informa elespectador.com.

Para recibir los mensajes directos de las personas a las cuales no sigues, deberás hacer cambios en la configuración de tu cuenta, no obstante, es una función que aún no se encuentra disponible para hacer la modificación en el centro de ayuda de Twitter en español.

Además de esta nueva función, Twitter ha decidido incluir una actualización en su aplicación para los teléfonos móviles que cuenten con las plataformas de Android y iPhone, la cual permitirá visualizar en el perfil de cada usuario una casilla que indica si se le puede enviar un mensaje directo o no.

Según informa Twitter, esta es una opción realmente útil para las compañías que necesiten información de sus clientes de forma privada, sin que sea estrictamente necesario que se sigan entre sí.