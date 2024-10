Fama de Moo Deng impulsa visitas al zoológico tailandés Khao Kheow

Apenas un mes después de que la adorable cría de hipopótamo tailandesa Moo Deng fuera presentada en Facebook, su fama se ha vuelto imparable.

Los fans que no puedan hacer el viaje de dos horas al zoológico de Khao Kheow desde la capital tailandesa, Bangkok, para verla en persona pueden ver sus videos en internet, o simplemente desplazarse por las redes sociales para saborear un meme tras otro.

El cuidador del zoológico, Atthapon Nundee, ha publicado lindos momentos de los animales bajo su cuidado durante unos cinco años. Nunca imaginó que el hipopótamo pigmeo recién nacido del zoológico se convertiría en una megaestrella internacional en cuestión de semanas.

Moo Deng the most beautiful girl in the world pic.twitter.com/GpxP62Z18p — 💖 (@twaniimals) September 26, 2024

Los autos hacían fila afuera del zoológico mucho antes de que abriera el jueves. Los visitantes viajaban de cerca y de lejos para tener la oportunidad de ver a la regordeta y expresiva bebé de 2 meses en persona en el zoológico, a unos 100 kilómetros (60 millas), al sureste de Bangkok. El pozo donde Moo Deng vive con su madre, Jona, se llenó casi de inmediato, con gente suspirando y vitoreando cada vez que la hipopótama bebé de mejillas rosadas hacía movimientos asustadizos.

“Fue más allá de las expectativas” , dijo Atthapon a The Associated Press. “Quería que la gente la conociera. Quería que mucha gente la visitara, o la viera en línea, o dejara comentarios divertidos. Nunca habría imaginado esto)” .

Moo deng is filled with so much rage and her mom could not care less pic.twitter.com/k1bVx6DloE — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) September 26, 2024

Moo Deng, que literalmente significa “cerdo que rebota” en tailandés, es un tipo de albóndiga. El nombre fue elegido por los fanáticos a través de una encuesta en las redes sociales, y coincide con sus otros hermanos: Moo Toon (cerdo guisado) y Moo Waan (cerdo dulce). También hay un hipopótamo común en el zoológico llamado Kha Moo (pierna de cerdo guisada).

“Es un bulto tan pequeño. ¡Quiero hacerla una bola y tragarla entera!” , dijo la fan de Moo Deng, Areeya Sripanya, mientras visitaba el zoológico el jueves.

Los artistas han dibujado caricaturas, pasteles y arte en cafés latte basados en ella, y la plataforma de redes sociales X incluso la presentó en la publicación de su cuenta oficial.

Su imagen adorna los memes del equipo de fútbol alemán FC Bayern, el equipo de baloncesto estadounidense Phoenix Suns y el equipo de fútbol americano Washington Commanders, así como de los Mets de Nueva York. Fotos editadas la presentan con tocados o situaciones similares a las humanas.

Moo deng is never dry or calm😭 pic.twitter.com/FqMN7VE8G9 — 💖 (@twaniimals) September 23, 2024

Las empresas también han utilizado su imagen. Sephora Tailandia tiene un consejo de maquillaje: “usa tu rubor como un hipopótamo bebé”, resaltando sus mejillas rosadas, mientras que la aplicación de entrega de comida Grab Thailand imaginó con fotos qué tipo de comida podría decorar.

Con toda esa fama, el director del zoológico, Narongwit Chodchoi, dijo que han comenzado a registrar los derechos de autor y la marca registrada de “Moo Deng el hipopótamo” para evitar que el animal sea comercializado por alguien más. “Después de hacer esto, tendremos más ingresos para apoyar actividades que mejorarán la vida de los animales”, dijo.

El zoológico se encuentra en 800 hectáreas (casi 2 mil acres) de tierra y es el hogar de más de dos mil animales. Dirige programas de cría para muchas especies en peligro de extinción como la de Moo Deng. El hipopótamo pigmeo, nativo de África occidental, está amenazado por la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Solo quedan entre 2 mil y 3 mil de ellos en la naturaleza.

Para ayudar a financiar la iniciativa, el zoológico está fabricando camisetas y pantalones de Moo Deng que estarán listos para la venta a finales de mes, con más mercancía por venir.

Narongwit cree que un factor de la fama de Moo Deng es su nombre, que complementa su personalidad enérgica y caótica capturada en los subtítulos creativos y videoclips de Atthapon.

let me introduce you all to Moo Deng’s older sister, Moo Wan. her name in Thai means Sweet Pork. pic.twitter.com/KwnuUyukS4 — yammi (@sighyam) September 13, 2024

Apropiadamente, a Moo Deng le gusta “deng” o rebotar, y Atthapon tiene muchos momentos de su vertiginoso rebote en las redes sociales. Incluso cuando no está saltando, la hipopótama es infinitamente linda: se retuerce mientras Atthapon intenta lavarla, lo muerde mientras intenta jugar con ella, cierra los ojos con calma mientras frota sus mejillas rosadas o su vientre regordete.

Atthapon, quien ha trabajado en el zoológico por ocho años cuidando hipopótamos, perezosos, capibaras y binturongs, dijo que los hipopótamos bebés suelen ser más juguetones y enérgicos, y se vuelven más tranquilos a medida que crecen.

El zoológico experimentó un aumento en los visitantes desde la fama de Moo Deng, tanto que ahora tiene que limitar el acceso público al recinto de la bebé a ventanas de 5 minutos durante todo el día durante los fines de semana.

Narongwit dijo que el zoológico ha estado recibiendo más de 4 mil visitantes entre semana y más de 10 mil el fin de semana, cuando antes eran 800 entre semana y 3 mil los fines.

Pero la fama también ha atraído a algunos visitantes agresivos a Moo Deng, quien se despierta lista para jugar unas dos horas al día. Algunos videos mostraban a visitantes salpicando agua o arrojando objetos a Moo Deng dormida para tratar de despertarla. El pozo de hipopótamos ahora tiene un letrero de advertencia contra arrojar cosas a Moo Deng, colocado de manera prominente en el frente en tailandés, inglés y chino.

Narongwit dijo que el zoológico tomaría medidas bajo la ley de protección animal si las personas maltratan al animal. Cuando surgieron videos de personas que trataban mal a Moo Deng, la reacción fue feroz. El director del zoológico dijo que desde entonces no han visto a nadie volver a hacerlo.

Para los fans que no pueden hacer el viaje o están desanimados después de ver las multitudes que atrae Moo Deng, el Zoológico Abierto de Khao Kheow instaló cámaras y planea comenzar una transmisión en vivo de 24 horas de la bebé hipopótamo la próxima semana.

Con información de AP.