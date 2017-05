Agencias

OREGON, E.U.- Todo el que ha estado contacto con gatos habrá tenido la impresión de estar ante los seres más independientes del mundo, que no hacen más que dormir y comer. Pero ahora sabemos que no es sólo eso: son capaces de sentir cariño por sus amos (y no solamente cuando quieren comida...), señala el portal Huffington post.

Una investigación llevada a cabo por la Universidad de Oregon (en Estados Unidos) ha descubierto que los gatos prefieren a los humanos antes que los juguetes para animales, los olores fuertes y atractivos e incluso la comida.

De los 38 felinos estudiados, el 37% prefiere la comida antes que todo lo demás, el 11% los juguetes y solo uno sentía curiosidad por la hierba y su olor.

Sin embargo, lo más destacado es que la mitad de ellos se abalanzaron sobre los humanos porque preferían su compañía, sin importarles lo demás.

Así que quien vuelva a decirle a un amante de los gatos que sus mininos no tienen corazón y que solo les quieren por sus latas de atún se equivocan.