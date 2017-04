Agencias

LOS ÁNGELES, California.- Seguramente nunca imaginaste poder comer carbón activo, simplemente por ser un ingrediente de color no apetitoso, oscuro y además de haberlo usado en otras ocasiones no relacionadas a la comida. Pero ahora los restaurantes gourmet lo están integrando en varios de sus platillos debido a que no tiene sabor y sí una gran cantidad de beneficios, informa Milenio en su portal web.

También te puede interesar: ¿No resistes el antojo de chocolate? Es por esto...

Es momento de que agregues carbón activado en tu lista de especias para que compres en tu siguiente visita al supermercado. Si aún no sabes a qué alimento agregarlo, qué mejor que empezar por el postre.

WE SOLD OUT OF ICE CREAM! ⚫️ holy moly you guys!! Thanks for all the love & support! We were so overwhelmed by all you amazing people today that we ran out of ice cream! 🙀 come back tomorrow for more!! 📸: @withallmyaffection Una publicación compartida de Little Damage Ice Cream shop🍴🌍 (@little.damage) el 26 de Abr de 2017 a la(s) 7:27 PDT

¿Quieres hacer uno?

Nieve de limón y carbón activo:

Tiempo de preparación: 20 minutos

10 porciones

Ingredientes

1 taza de crema espesa

¼ de taza de carbón activado

1 taza de crema agria

400 g de leche condensada

1 cucharada de zumo de limón

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharada de extracto de vainilla

Conos de waffle

Preparación

- En una vasija grande de vidrio o metal agrega la crema espesa. Agrega ¼ de carbón activo, mézclalo hasta que se haga rígido.

- En otra vasija agrega crema agria y la crema condensada, el zumo y el jugo de limón.

- Agrega vainilla a la mezcla con carbón y bátelo hasta que esté bien integrado. Junta las dos mezclas y bátelas hasta que estén bien combinadas, pero no mezcles tanto para que no se pierda la consistencia.

- Vacíalo en una vasija cuadrada y déjalo en el congelador toda la noche.

- Al día siguiente estará listo para que lo disfrutes.