Ciudad de México.- Javier “Chicharito” Hernández es pretendido por Los Ángeles Football Club (LAFC), el nuevo equipo de la Major League Soccer (MLS), la principal división de fútbol de Estados Unidos, que pagaría al delantero mexicano 10 millones de dólares al año, de acuerdo con medios de comunicación de Estados Unidos.

La cadena “MSG Network” y el portal estadounidense “Metro”, aseguran que las conversaciones con el equipo donde actualmente milita el delantero mexicano, Bayer Leverkusen, y el LAFC están “muy avanzadas”, informa el portal de Proceso.

Y agrega que con el fichaje del futbolista mexicano, se impondrá un récord en el fútbol de Estados Unidos con el de mejor salario en la historia de la MLS, ya que Hernández percibirá 10 millones de dólares por temporada.

Por lo anterior, 'El Chicharito' superaría en un 30 por ciento al jugador con el mejor salario en la actualidad, el brasileño Kaká.

El sitio web “Metro”, refiere que las negociaciones entre las partes involucradas ya llevan varios meses y que ha habido un significativo progreso en las últimas semanas. Los Ángeles Football Club es una franquicia de expansión que debutará en la MLS en 2018.

Entre los propietarios de este club figuran el ex basquetbololista “Magic” Jonson, la ex futbolista Mia Hamm, el ex beisbolista Nomar Garciparra y el comediante Will Ferrell.