AUBURN, Alabama.- DeMarcus Ware, Outside Linebacker de los Broncos de Denver anunció este lunes a través de su cuenta de Twitter su retiro de la NFL, señaló ESPN en su portal web.

"Después de mucho pensarlo y orar, he decidido aceptar lo desconocido y retirarme de mi carrera en la NFL", escribió Ware. "Oportunidades atractivas aún se siguen presentando para que juegue y me siento mejor de lo que he estado en años. Sin embargo, mi salud a largo plazo y la calidad de vida superan el deseo y la pasión por jugar que tuve alguna vez".

"Con eso, tomo esta oportunidad para agradecer a toda la gente en mi vida que contribuyó a convertirme en un gran jugador y en el hombre que teme a Dios que soy ahora. Agradezco a los Dallas Cowboys y los Denver Broncos por las oportunidades para experimentar cómo se siente la grandeza.

"Extrañaré a mis compañeros, entrenadores y aficionados, quienes me apoyaron a través de los años. Estoy colgando los zapatos e iniciando el viaje a mi siguiente destino".

Ware, seleccionado en nueve ocasiones al Pro Bowl, termina su carrera con 138.5 capturas, la octava mayor cantidad en la historia de la NFL. Es uno de apenas cinco jugadores con 130 capturas y 30 balones sueltos forzados en las últimas 20 temporadas, junto a Jason Taylor, Julius Peppers, Jared Allen y John Abraham.

Ware, reclutado por los Cowboys con la selección global N° 11 en el draft del 2005 procedente de Troy, llegó a los Denver Broncos como parte de la clase 2014 de la agencia libre en la que el esquinero Aqib Talib, el receptor abierto Emmanuel Sanders y el profundo T.J. Ward también fueron firmados. Todos fueron seleccionados al menos a un Pro Bowl desde entonces.

El apoyador Von Miller indicó que una parte importante de su recuperación tras la suspensión del 2013 por violar las políticas de abuso de substancias de la liga para convertirse en un candidato perene al premio al Jugador Defensivo del Año "ha sido por DeMarcus. Tengo muchas razones para agradecerle".

Ware había sido capitán del equipo con los Broncos y era respetado universalmente en el vestidor. Dijo en los días previos al Super Bowl que tenía pensado volver de una cirugía en la espalda que lo envió a la lista de reservas lesionados justo antes del último partido de la temporada regular.

"Es uno de los mejores en hacerlo [jugar]", indicó Chris Harris Jr. a Josina Anderson de ESPN. "Fue un gran líder, motivador y maestro del juego".

Los problemas en la espalda habían sido parte de su carrera, pero sobre todo en las últimas dos temporadas con los Broncos. Su campaña del 2016 fue especialmente complicada ya que se perdió la mayor parte del trabajo de temporada baja por una infección en su espalda que requirió aplicación intravenosa de antibióticos. También se perdió cinco juegos por una fractura de antebrazo la campaña pasada.

Ware necesitaba una captura para empatar a Jason Taylor, recientemente inducido al Salón de la Fama, y con cuatro habría superado a Michael Strahan y escalado al sexto lugar de todos los tiempos.