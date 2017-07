El Aston Villa ficha a John Terry

Agencia

INGLATERRA.- El ex capitán de la Selección de Inglaterra, John Terry continuará con su carrera profesional en el Aston Villa, de la Segunda División del fútbol inglés. Selló su vínculo con el equipo durante una temporada, informa Televisa Deportes.

Este lunes el club de Birmingham publicó, en su cuenta oficial de Twitter, una fotografía en donde se le dio la bienvenida a Terry y se dio a conocer que portará el número 26.

#WelcomeJT : John Terry will wear the No.2⃣6⃣ shirt this season... #AVFC #PartOfThePride pic.twitter.com/wS9ebj5gvk

“Estoy encantado de unirme al Aston Villa. Es un club que he admirado desde hace muchos años. Tiene instalaciones fantásticas en Bodymoor Heath, y el Villa Park es uno de los mejores estadios del país. Además, cuenta con un buen grupo de jugadores y un entrenador experimentado y exitoso como Steve Bruce”, dijo Terry.

Asimismo, el Chelsea le deseó la mejor de las suertes a John Terry, quien finalizó su contrato al término de la temporada pasada, tras disputar 19 campañas con el club de la Premier League.

Wishing John Terry the very best of luck at Aston Villa! 👍 pic.twitter.com/r5RvLe8GfG