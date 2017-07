Palencia comprende a Juan Osorio

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO.- El director técnico de Pumas de la UNAM, Juan Francisco Palencia, pidió apoyo para su homólogo de la selección mexicana, el colombiano Juan Carlos Osorio, rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

"Hay que dejarlo trabajar, porque solamente lo están criticando y no he visto una muestra de apoyo para decirle que vamos a seguir adelante. Creo mucho en el trabajo de él y los jugadores entienden bien la manera de jugar", comentó tras las diversas críticas contra el estratega cafetero debido a la goleada de 4-1 que sufrió el Tricolor en las semifinales de la Copa Confederaciones 2017 a manos de Alemania.

También te puede interesar: El Tri ya está en Sochi para enfrentar a Alemania

De acuerdo a Notimex, el timonel auriazul dejó en claro que el rival en turno no se trababa de un combinado A, B o C, se enfrentaron a una potencia en el fútbol mundial, aunque el resultado no le pareció justo.

"La Alemania de ayer no era el equipo 'B', 'C' o 'D'. Son unos jugadorazos y lo demostraron. Nos superaron como si no hubiera rotaciones. No se pudo competir, porque metieron dos goles rápido y se terminó”, apuntó a la llegada de Pumas este viernes, tras el amistoso contra Venados en la víspera.

“El marcador es bastante abultado para la distancia que puede haber. Fueron superiores, pero no creo que ese 4-1 marque realmente la distancia, porque sus cuatro goles fueron contragolpes y eso lo tienen bien entrenado", apuntó.

Afirmó que es momento de pensar en la Copa del Mundo Rusia 2018, a la cual se está cerca de clasificar y si se desea sobresalir en el magno certamen lo mejor es hacer un análisis y corregir errores.

"Debemos enfocarnos en el mundial y ahí sí estamos bien, si estuviéramos como hace cuatro u ocho años ahí sí me preocuparía, pero no. Tenemos tiempo para preparar bien el mundial y confió que calificaremos", indicó Palencia.

Explicó que en la actualidad la enjundia, las ganas, ya no son suficientes para imponerse en el terreno de juego. "Creo que esos fútboles que dicen que se ganaban con hue... ya no existen, ahora tiene que haber inteligencia”.

"Se gana pensando, se gana corriendo, no dando líneas de pases, con correteos. Hay muchas cosas en las que puedes hacer, teniendo una coordinación defensiva, teniendo la pelota, sabiendo qué hacer”, acotó.