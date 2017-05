Clavadista mexicano detecta defectos en su medalla de Río 2016

Agencia

Ciudad de México.- Germán Sánchez, subcampeón olímpico, es el primer medallista olímpico mexicano de Río 2016 que reporta defectos en su presea.

Más de un centenar de deportistas de todas partes del mundo que subieron al podio en la 'Cidade Maravilhosa' han reportado deterioro en sus preseas.

También te puede interesar: Miguel ‘Piojo’ Herrera le dice adiós a Xolos

“Empecé a notar estos cambios como a los meses de que la gané. En un principio pensé que era por lo mismo de que la llevo a diferentes eventos y los niños siempre la quieren agarrar. Hasta hoy supe que no soy el único deportista que le ha pasado esto”, dijo Sánchez en entrevista con Récord.

A diferencia de la plata que ganó en Londres 2012, al lado de Iván García, el metal que alzó en la justa brasileña luce en mal estado.

“Se ve un poco maltratada, como si se estuviera descarapelando un poquito, como si fueran golpes pero lo raro es que no la he golpeado ni mucho menos. La medalla de Londres 2012 se ve muy diferente, se ve mucho más cuidada, como nueva”, declaró el clavadista.

Si bien el Comité Olímpico Internacional (COI) y los organizadores de la justa veraniega, tienen pensado reemplazar las medallas, a Germán le gustaría conservar su presea.

“Esta medalla tiene un valor muy especial, aunque te dieran otra no sería lo mismo, la que te pusieron ese día. En lo personal no me gustaría mucho que me la cambiaran.

“Si en algún momento se pudiera hacer algo para mantenerla en mejor estado, bien. Y si no, buscar que ya no se maltrate más de lo que ya está”, enfatizó.