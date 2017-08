Agencia

España.- Messi intentó evitar la salida de Neymar de Barcelona hasta el último momento. Así lo afirman medios catalanes que aseguran que Lio prometió al brasileño hacerlo ganar un Balón de Oro, si eso era lo que quería.

"¿Querés ser Balón de Oro? Yo te hago Balón de Oro", le habría dicho Messi a Neymar, según Sport.

"Messi y Luis Suárez se reunieron con Neymar. La reunión ha trascendido y ocurrió la noche del viernes 21 al sábado 22, en el hotel Sheraton Parsippany de New Jersey, la noche antes de que el Barcelona se midiera a la Juventus en el Metlife Stadium", detallan, indicó ESPN en su portal.

"Suárez, Messi y Neymar charlaron y los dos primeros intentaron, de todas las maneras posibles, convencer al brasileño de que mantuviera los pies en el suelo y no aceptara la oferta del PSG. No sabían, en ese momento, que todo estaba hecho y que no había ninguna manera material de cambiar su postura", agregan.

"Tanto insistieron que Leo Messi no dudó en lanzarle un reto de cara a la temporada que ya ha empezado. Leo Messi es cinco veces campeón del Balón de Oro, un título que sí parece obsesionar a Neymar y, seguramente, esa sea, además del mucho dinero que ganará en París, una de las razones por las que hizo las maletas. Es por ello que el '10' del Barça no dudó en lanzar una apuesta a Neymar: "¿Tú que quieres? ¿Quieres ser Balón de Oro? Yo te hago Balón de Oro", le espetó ante Luis Suárez. Messi puso a disposición del brasileño todo su fútbol para convertirle en el próximo ganador del trofeo", afirman.

"Al día siguiente, ya sobre el césped, Leo Messi acompañó sus palabras de la noche anterior con un partido que dedicó única y exclusivamente, a que Neymar se luciera. No se separaron desde el calentamiento y el argentino cedió incluso a su compañero el lanzamiento de la primera falta directa del encuentro, que Ney estrelló en la barrera. Pero no solo fue eso. Messi no cesó en su empeño de encontrar al brasileño en todas sus acciones, acercándose más de lo habitual a su zona de influencia. Y Neymar lo notó, tanto que se sintió con la fuerza suficiente como para realizar un partidazo que acabó con dos goles y la victoria del Barça ante la Juventus por 2-1", concluyen.