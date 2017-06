Agencia

México.- El sueño de Santiago González se terminó en la final. El mexicano no pudo coronarse en el dobles varonil de Roland Garros, junto al estadunidense Donald Young, al perder por 7-6 (5), 6-7 (4) y 6-3 ante el también norteamericano Ryan Harrison y neozelandés Michael Venus, indicó Milenio en su portal.

El partido fue parejo en todo momento. Ryan Harrison fue el primero en sacar y sin problemas se puso 1-0, pero Santi respondió de la misma forma, a pesar de enfrentar una posibilidad de rompimiento.

Victory for @ryanharrison92 & Michael Venus!



Their first Major title together! #RG17 pic.twitter.com/TBgx1ABUpN