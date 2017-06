Agencia

Ciudad de México.- Luego de ser criticada días atrás por su físico, tras compartir una imagen a través de las redes sociales en la que posa en traje de baño, Adamari López habló por primera vez de lo sucedido en una reciente entrevista con el programa de televisión "Suelta la sopa".

Lejos de molestarse, la copresentadora de "Un nuevo día", aseguró sentirse "tranquila y feliz", ya que se encuentra en una etapa de su vida en la que no le molesta lo que la gente opine de ella, pues tiene claro que su valor como mujer no depende de si está gorda o flaca, informa People en Español.

“A mí no me molesta nada. Yo estoy tranquila, no voy a dejar de mostrarme como soy, porque yo estoy feliz conmigo misma”, indicó la conductora.

La también actriz reconoció que "por supuesto le gustaría estar más delgada, pero no es algo que me acompleje ni me saque de mis casillas”.

“Yo sigo viviendo feliz y muy contenta. Yo creo que valgo mucho como mujer, que nadie tiene que quedarse al lado mío por si estoy gorda o si estoy flaca. Y yo sigo muy tranquila y muy contenta haciendo las cosas que me gustan y mostrándome tal cual soy porque soy feliz conmigo misma”, concluyó.

Las palabras de Adamari fueron muy aplaudidas entre sus seguidores, quienes ven en la presentadora puertorriqueña un ejemplo a seguir.

“Eres hermosa por dentro y por fuera. Y lo que no sabe mucha gente es que pasar por una enfermedad tan dura como el cáncer te hace ver la vida diferente y dejar de preocuparte bastante por la apariencia física”, comentó una de sus fans en Instagram.