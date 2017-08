Así vive la ausencia de su padre Ana Patricia Rojo

Agencia

MÉXICO.- A poco más de tres meses de la muerte de su padre Gustavo Rojo, la actriz Ana Patricia Rojo confesó que le ha costado sobrellevar su ausencia física debido a que siempre estuvieron muy unidos, informa Notimex.

"Estoy convencida de que él está conmigo, que todo el tiempo lo tengo a mi lado. Lo siento muy presente. Ha sido muy duro, muy difícil sentir su ausencia física porque siempre estábamos muy unidos, muy en contacto”, explicó.

Destacó que ella y el reconocido actor sostenían una relación muy positiva: “Estoy con la gran tranquilidad de que no quedaron pendientes entre nosotros. En ese sentido, estoy en paz pero se extraña mucho la presencia física".

Ana Patricia Rojo dijo que es tal la conexión con su padre que hasta cree escuchar consejos de su propia voz.

“En cualquier situación pienso en la frase que él me diría. Sus frases comunes, sus bromas, a lo mejor hasta un consejo o cuando me siento muy mal siento que a veces él me está diciendo que me ama y que sigue conmigo".

Reveló que el hecho de que Gustavo Rojo ya no esté, también tiene afectadas a sus hijas Ana María y Ana Sofía.

"Es muy difícil. Ha sido complicado para mí y para mis niñas porque no sólo llevo mi duelo, también estoy llevando su dolor y tratando de explicarles porque son muy pequeñitas y lo entienden de una manera muy básica y elemental, pero sé que les duele mucho porque su abuelito siempre estaba muy presente".

Entre sus planes laborales, la actriz indicó que está enfocada en la conducción participando en varios programas y ha ofrecido pláticas con relación a la violencia de género.

“Estoy en esto y en ser mamá de mis hijas, en disfrutarlas al máximo. En el momento que surja un proyecto actoral interesante, por supuesto que lo voy a tomar", concluyó.