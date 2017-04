Chayanne regresa y ¡más reguetonero que nunca!

Agencia

Ciudad de México.- Luego de tres años sin música inédita, el cantante puertorriqueño Chayanne reapareció con un nuevo sencillo, "Qué me has hecho", el cual es una colaboración con su compatriota Wisin.

También te puede interesar: ¿Montserrat Oliver estará celebrando su luna de miel?

De acuerdo con el portal Milenio, la canción fusiona el pop con el tropical y urbano; su letra resulta tanto romántica como seductora y habla de una persona decidida, a quien ni mares ni fronteras la detendrán para amar; y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Con más de tres décadas de trayectoria, el también bailarín ofrece a sus fans un nuevo tema lleno de ritmo y alegría, el cual estará incluido en su más reciente producción, la 19 de su carrera, de acuerdo con un comunicado.

"Invitar a Wisin ha sido no sólo una excelente decisión, sino una gran experiencia, como si nos hubiéramos conocido desde siempre, fuera de concentrarnos en coproducir 'Qué me has hecho', compartimos experiencias de nuestras mutuas carreras y nos identificamos en muchas cosas", expresó Chayanne.

Esta melodía llega tras el álbum "En todo estaré" (2014), el cual arrojó los éxitos "Humanos a marte", "Tu respiración" y "Madre Tierra (Oye)" y obtuvo certificación multiplatino en varios países.