CIUDAD DE MÉXICO.- A casi dos meses de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Chris Evans aún no puede creer que el magnate haya ganado.

De acuerdo con la sección ¡Hey! de Milenio, el actor, quien manifestó su apoyo por la demócrata Hillary Clinton durante la campaña presidencial, admitió que siente rabia y furia de que el republicano haya ganado.

En una entrevista publicada en la revista Esquire, el intérprete del Capitán América, aseguró que los resultados de la elección fueron "una noche vergonzosa para Estados Unidos" y calificó de "increíble" que la gente escogiera al magnate como presidente de su nación.

"Siento rabia, siento furia", dijo Evans. "La gente estaba tan desesperada por escuchar que hay alguien a quién culpar. Estaban felices de escuchar que alguien estaba enojado".

De acuerdo con la revista, al actor se le ha recomendado evitar comentarios sobre política, pero sus principios lo mantienen activo.

"Tenemos derecho a no estar de acuerdo y si expreso mi opinión y la gente ya no quiere ver mis películas, no tengo problema con eso"

"No podría mirarme en el espejo si creyera fuertemente en algo y no lo dijera", comentó Evans. "Creo que se trata de cómo lo expreses. Tenemos derecho a no estar de acuerdo y si expreso mi opinión y la gente ya no quiere ver mis películas, no tengo problema con eso".

"Si estás tratando de cambiar las mentes, vomitando demasiada retórica, puedes fácilmente convertirte en ruido blanco ", advirtió el actor.