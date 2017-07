Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La banda británica de rock pop Coldplay reapareció con una nueva canción, “A L I E N S”, tema contenido en el Ep ‘Kaleidoscope’, que lanzarán oficialmente el próximo 14 de julio, informa López Dóriga.

También te puede interesar: Integrante de Coldplay canta junto a Shakira en español (video)

Chris Martin decidió unir fuerzas con el mítico productor Brian Eno, quien ha sido encargado de hacerle hits a artistas como David Bowie, Talking Heads y U2.

Además de “A L I E N S”, Kaleidoscope viene con temas como “All I Can Think About Is You”, “Miracles (Some Special)”, “Something Just Like This” e “Hypnotised”.