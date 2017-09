¡Revelan escena eliminada de 'El diablo viste a la moda'!

Agencia

Estados Unidos.- Después de que hace 11 años se exhibiera la película El diablo viste a la moda, en Twitter se difundió una escena suprimida del filme que protagonizaron Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Charlton, indica Milenio en su portal.

Spencer Althouse, colaborador en Buzzfeed, difundió el material en el que se puede ver a Miranda Priestly (Meryl Streep) en un momento vulnerable y en el que fue rescatada por Andy (Anne Hathaway).

En el material se puede observar a los personajes en la fiesta de la revista Runway, cuando el esposo de Miranda llega con ella y su jefe en estado alcohólico a decirle "pídeme un trago, a ti sí te hacen caso".

I'm just seeing this deleted scene from The Devil Wears Prada for the first time, and honestly it changed the whole movie for me pic.twitter.com/6Zkr6UxHQO