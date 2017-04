Expareja de Joan Sebastian lo demanda en EU

Agencia

Ciudad de México.- Erica Alonso, expareja sentimental del fallecido Joan Sebastian, entabló una demanda en los Estados Unidos contra el cantante, para solicitar el derecho de casi 700 canciones, que el cantante compuso, se reveló en el programa Hoy.

“Cuando Erica estaba casada con José Manuel Figueroa, aquí en los Estados Unidos y se divorciaron aquí en los Estados Unidos, nunca en un tiempo dividieron la comunidad de la propiedad en donde a Erica le pertenece 50% de la comunidad”, dijo Bobby Garcia, abogado de Alonso, según la Agencia México.

Respecto a los herederos del cantante, García explicó que deben viajar a Estados Unidos para arreglar esta situación legal. “Al contrario, ellos que son de México necesitan venir acá, porque todas las canciones y todo está registrado aquí en los Estados Unidos, la jurisdicción está aquí y no en México”, indicó.

El abogado explicó que por el momento, es una empresa la que resguarda los intereses de los casi 700 temas. “Ahorita hay una empresa que ellos tienen la responsabilidad para cuidar y mantener y manejar estos intereses”.

El abogado de la ex pareja de Joan, afirmó que tanto Erica como Juliana están incluidas en la sucesión testamentaria, de igual forma, confirmó que el cantante heredó cosas en vida a su hija y ex pareja, pero que ellas no han tomado posesión de estas pertenencias.

Erica Alonso y Joan Sebastian iniciaron una relación sentimental en 1998, de la cual nació Juliana, quien actualmente tiene 15 años de edad. En el 2010 la pareja firmó su divorcio, sin embargo, durante los 12 años que estuvieron casados contrajeron derechos y obligaciones en el estado de Texas, Estados Unidos.