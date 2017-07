José Ron rompe el silencio sobre la 'agresión' contra su novia

Agencia

MÉXICO.- José Ron y su novia Daniela Álvarez rompieron el silencio tras los rumores que aseguran que en la boda de Erika Zaba, integrante de OV7, la pareja tuvo una fuerte discusión y el actor, ya pasado de copas, intentó pegarle e incluso ahorcarla, informó el portal Quién.

“Por supuesto que no, jamás en la vida voy a tocar a una mujer, jamás en la vida. Se me hace muy grave lo que dicen porque me ponen como un drogadicto, violento, capaz de ahorcar o de golpear o de maltratar a mi pareja”, dijo José durante un evento al que acudió con su novia en la Ciudad de México.

“Es evidente que si hubo un malentendido (en la boda), claro, (pero) ¿si un día me peleo con mi mujer estoy mal?, también soy ser humano”, agregó el actor.

Por su parte, la ex concursante de Nuestra Belleza México dijo: “Por supuesto que no, ni de José ni de nadie, es muy diferente un jaloneo a literal afirmar que hubo un intento de ahorcar, no tiene nada que ver, es una violencia muy fuerte, un jaloneo se puede dar en una discusión”.

Daniela Álvarez confirmó que tras el altercado con Ron llamó a sus padres para que fueran por ella al lugar de la boda: “Obviamente dentro de la discusión sí le hablé a mis papás porque tenía que recogerme alguien y lo más sano en ese momento era que mis papás fueran por mí. Los papás de alguien siempre van a ir por uno así esté en China”.

Evidencia del suceso

De la misma forma, la novia del actor tampoco negó que existiera una evidencia del suceso: “Desafortunadamente sí hay una grabación, pero se tergiversó bastante lo que yo dije, pero es algo que también tenemos que platicar en pareja”.

Finalmente, Ron expresó: “Lo que pasó creo que es de nosotros, de pareja, si lo contamos ¿qué nos queda para nosotros? Te puedo decir que estamos muy bien, jamás terminamos, que la amo con todo mi corazón, sé que me ama con todo su corazón, evidentemente hubo un malentendido, sí, como cualquier pareja”.